На Кременеччині після російської атаки досі немає світла в населених пунктах: де працюють пункти незламності

Станом на ранок 21 жовтня у Кременецькій громаді Тернопільської області вісім населених пунктів залишаються повністю знеструмленими, ще чотири — частково. Без електроенергії також залишаються окремі вулиці у Кременці.

Про ситуацію повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

За його словами, енергетики продовжують відновлювальні роботи, однак наразі немає гарантії, що електропостачання вдасться відновити всюди протягом дня.

Через відсутність електроенергії виникають перебої і з водопостачанням. У центральній частині міста воду планували подавати до 13:00. Якщо електропостачання не відновлять, додаткову подачу води організовуватимуть після обіду.

Де працюють пункти незламності

У населених пунктах громади, де немає електроенергії, пункти незламності відкривають у приміщеннях шкіл. У селі Чугалі такий пункт облаштовують у сільській раді.

У Кременці пункти незламності працюють за такими адресами:

бібліотека імені Юліуша Словацького;

Надубинська бібліотека;

школа №4.

Міський голова подякував усім, хто долучився до робіт із відновлення електропостачання, та закликав громаду стежити за подальшими повідомленнями.

Що відомо про атаку на Кременеччину

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Тернопільщину 20 жовтня пошкоджено три об’єкти енергетики у Кременецькому районі. Через пошкодження енергетичної інфраструктури виникли проблеми з електропостачанням у населених пунктах району.

Станом на 06:00 21 жовтня, за інформацією АТ «Тернопільобленерго», без електроенергії у Кременецькому районі залишалися 21 населений пункт, сім із них — частково. Загалом без світла були 7949 абонентів.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.