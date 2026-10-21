У Кременці може остаточно закритися великий базар

Великий базар у Кременці цієї п’ятниці не працюватиме. Крім того, існує ймовірність, що ринок узагалі припинить свою роботу.

Про це повідомило ТОВ «Кременецька міжрайбаза».

Серед причин можливого закриття називають енергетичну нестабільність, значне зменшення кількості продавців і покупців, падіння обсягів торгівлі та постійні витрати на утримання базару.

«Ми не можемо працювати собі у збиток», — зазначили в товаристві.

У повідомленні йдеться, що протягом багатьох років підприємство намагалося зберегти великий базар, попри труднощі. Однак нині утримувати його стає дедалі складніше.

У товаристві наголошують, що базар для багатьох жителів Кременця — це не лише місце торгівлі, а й можливість заробляти, купувати необхідні товари та частина звичного життя міста.

Наразі про остаточне закриття базару не повідомляють, однак таку можливість не виключають.

Продавцям і покупцям перепросили за незручності та подякували за роки співпраці.