На Тернольщині селяни “повстали” проти нової старости

7 грудня 2020 року в Лановецьку міську раду на ім’я голови даної ради Романа Казновецького та на розгляд сесії міської ради мешканцями села Верещаки була подана заява з підписами 303 жителів даного села, в якій вони виявили незадоволення щодо призначення старостою сіл: Верещаки, Коржківці, Лопушно та Пахиня- Ларису Чабан .

Дана заява була зареєстрована в міській раді Л.С.Кузою за вхід. № /041/03-13, від 07.12.2020р., однак, на другому пленарному засіданні першої сесії міської ради, яка відбулася 10 грудня 2020 року ця заява не була розглянута (констатуючи тим, що заяви немає, бо в когось замкнута в кабінеті- ось вам і є приклад якісного обслуговування населення в міській раді). Думкою 303 жителів громади знехтували, розгляд заяви проігнорували.

В мене закрадається думка – чи проходило взагалі обговорення з громадою Лановеччини про створення старостинських округів, про призначення старост , чи це рішення одного «царя і його вірних слуг» з числа кумів і однокласників міського голови, – каже Ірина Малаєнко.