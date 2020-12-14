Баротерапію, яка лікує втому киснем, проводять у Тернопільській університетській лікарні: що вона дозволяє?

А ви знали, що метод лікування киснем під тиском – баротерапія – це один із найбільш ефективних методів комплексної терапії?

Сьогодні баротерапія розглядається як метод реабілітації для тих, хто перехворів на COVID-19, але досі відчуває негативні наслідки – задишку, втому, підвищене серцебиття…

Баротерапія проводиться у відділенні гіпербаричної оксигенації Тернопільської університетської лікарні.

Що вона дозволяє?

• покращити проникнення кисню з легенів у кровоносні судини

• домогтися 100% насичення гемоглобіну киснем

• різко збільшити кількість кисню, розчиненого в плазмі крові та інших рідких середовищах організму

• лікує киснем будь-яку гіпоксію, стимулює захисні сили організму.

– Метод лікування киснем під тиском успішно застосовується при отруєнні чадним газом, анаеробній інфекції, повітряній емболії, декомпресійній хворобі, крашсиндромі, опіках та обмороженнях, проблемних ранах, втраті крові, анеміях, – розповідає завідувач відділенням гіпербаричної оксигенації Віктор Остапченко. – Баротерапія є елементом комплексної терапії при серцево-судинній патології, патології головного та спинного мозку, очей, ЛОР-органів, ендокринології, переломах кісток та захворюваннях суглобів, хірургічних інфекціях тощо…

Курс терапії 8-10 сеансів тривалістю 45-60 хв. Після цих процедур до вас повернуться сили й працездатність.

Звертайтеся за консультацією: 067 152 45 00. Тернопільська університетська лікарня, відділення гіпербаричної оксигенації, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1 Хірургічний корпус №3, 1-ий поверх.