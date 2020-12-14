14:30 | 14.12.2020
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Новини Тернополя 

По всьому світу пішли збої в YouTube, Gmail і Google Maps

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У понеділок, 14 грудня, в Україні фіксують збої в роботі сервісів YouTube, Gmail і Google Maps. Збої спостерігаються по всій країні. Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми в роботі цих сервісів фіксуються не тільки в Україні, але і в західній Європі, США і Японії. Користувачі в основному скаржаться на проблеми в роботі мобільних додатків Google, неможливість зареєструватися і погану роботу сайтів.

В Україні збої помітні в Києві, Тернополі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Луганську та інших обласних центрах.

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