По всьому світу пішли збої в YouTube, Gmail і Google Maps

У понеділок, 14 грудня, в Україні фіксують збої в роботі сервісів YouTube, Gmail і Google Maps. Збої спостерігаються по всій країні. Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми в роботі цих сервісів фіксуються не тільки в Україні, але і в західній Європі, США і Японії. Користувачі в основному скаржаться на проблеми в роботі мобільних додатків Google, неможливість зареєструватися і погану роботу сайтів.

В Україні збої помітні в Києві, Тернополі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Луганську та інших обласних центрах.