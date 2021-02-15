Військовослужбовці Нацгвардії у Тернополі приступили до патрулювання у новій формі

Цих вихідних нацгвардійці Тернополя приступили до охорони громадського порядку в новій формі синього кольору. Дане нововведення практикують по всій Україні та є наслідуванням прикладу європейських країн.

Перед тим, як заступити на патрульну службу по місту, військовослужбовці Національної гвардії пройшли інструктивні заняття та нагадали навики з домедичної допомоги.

Разом із звичним набором для роботи на патрульній службі, нацгвардійцям видали нагрудні жетони, які мають унікальний номер, закріплений за кожним військовослужбовцем. Також бійці отримали практичні нові розвантажувальні жилети.

«Раніше багато людей дивувалось, чому військовослужбовці в оливковій формі підходять до них та можуть зробити зауваження. Форма європейського зразка схожа на поліцейську, завдяки чому тернополяни зможуть нас інакше сприймати та ставитись із ще більшою довірою, – каже головний сержант патрульної роти 2 батальйону 2 Галицької бригади старшина Володимир Серватович».

У кінологів також оновлення. Вони отримали кінологічні сумки в колір до форми, де можна розмістити необхідні речі для сприятливих умов несення служби чотирилапими. На шлеях, які носять собаки, тепер вказаний підрозділ і нашивка Національної гвардії України.

Надія Німець

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