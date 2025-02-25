13:58 | 25.02.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині 20-річний молодик збив підлітка. Водій постане перед судом

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Водій, причетний до травмування неповнолітнього, постане перед судом: слідчі завершили досудове розслідування

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області у грудні 2024 року оголосили підозру жителю одного із сіл Підгаєцької громади.

20-річний хлопець, керуючи автомобілем CITROEN Jumpy, порушив правила безпеки дорожнього руху та заподіяв потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

У ході досудового розслідування встановлено, що 7 грудня приблизно о 21:45, водій автомобіля «CITROEN Jumpy», рухаючись заднім ходом у селі Вербів, не помітив пішохода. І як наслідок – під колеса транспортного засобу потрапив 15-річний юнак. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, але лікарям вдалося врятувати життя підлітку.

На момент ДТП кермувальник був тверезий. Слідчі поліції, зібравши достатньо доказів, провадження скерували до суду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *