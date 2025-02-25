На Тернопільщині 20-річний молодик збив підлітка. Водій постане перед судом

Водій, причетний до травмування неповнолітнього, постане перед судом: слідчі завершили досудове розслідування

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області у грудні 2024 року оголосили підозру жителю одного із сіл Підгаєцької громади.

20-річний хлопець, керуючи автомобілем CITROEN Jumpy, порушив правила безпеки дорожнього руху та заподіяв потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

У ході досудового розслідування встановлено, що 7 грудня приблизно о 21:45, водій автомобіля «CITROEN Jumpy», рухаючись заднім ходом у селі Вербів, не помітив пішохода. І як наслідок – під колеса транспортного засобу потрапив 15-річний юнак. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, але лікарям вдалося врятувати життя підлітку.

На момент ДТП кермувальник був тверезий. Слідчі поліції, зібравши достатньо доказів, провадження скерували до суду.