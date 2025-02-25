Майже 18 млн грн акцизного податку отримали державний та місцеві бюджети Тернопільщини від платників краю

У січні цього року від платників Тернопільщини до державного бюджету надійшло 5,4 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів.

Зокрема, найбільшу питому вагу становлять надходження від виробництва горілчаної продукції – 1,8 млн грн (33,3%),від виробництва спирту – 1,6 млн грн (29,7%); від виробництва пива – 1,8 млн грн (33,3%), від виробництва виноробної продукції – 0,2 млн грн (3,7%).

Місцеві бюджети області протягом січня отримали 12,4 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, від продажу алкогольних напоїв – 7,9 млн грн (63,7%) та від продажу пива – 4,5 млн грн (36,3%).