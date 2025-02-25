«Позич гроші, дуже потрібно»: поліцейські вкотре нагадують громадянам про пастку шахраїв

Злам акаунтів у месенджерах та розсилка повідомлень із проханням позичити кошти – один із видів шахрайства. Перш ніж здійснювати переказ, ретельно перевірте вказану інформацію. Будьте пильними та бережіть свої заощадження.

У таку аферу потрапив житель Кременеччини, який у соціальній мережі отримав від знайомого прохання терміново позичити гроші та переказав 12 000 гривень зі своєї банківської картки. Як з’ясувалося згодом, аферисти зламали обліковий запис товариша, який, начебто, потребував допомоги, і надіслали від його імені неправдиве повідомлення.

Працівники поліції застерігають жителів області від шахраїв і закликають:

• якщо ви отримали подібне повідомлення в соціальних мережах від знайомих, негайно зв’яжіться з ними та з’ясуйте правдивість інформації;

• якщо ви підозрюєте, що вашу сторінку зламали, перевірте особисті повідомлення – чи не було таких, що були відправлені в той момент, коли ви не були в мережі, або містять підозрілі покликання.

• якщо ваш акаунт вже було зламано, негайно змініть пароль на всіх пов’язаних з ним платформах, увімкніть двофакторну автентифікацію для додаткової безпеки та зверніться до служби підтримки відповідної соціальної мережі для блокування підозрілого доступу.