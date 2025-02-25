«Позич гроші, дуже потрібно»: поліцейські вкотре нагадують громадянам про пастку шахраїв
Злам акаунтів у месенджерах та розсилка повідомлень із проханням позичити кошти – один із видів шахрайства. Перш ніж здійснювати переказ, ретельно перевірте вказану інформацію. Будьте пильними та бережіть свої заощадження.
У таку аферу потрапив житель Кременеччини, який у соціальній мережі отримав від знайомого прохання терміново позичити гроші та переказав 12 000 гривень зі своєї банківської картки. Як з’ясувалося згодом, аферисти зламали обліковий запис товариша, який, начебто, потребував допомоги, і надіслали від його імені неправдиве повідомлення.
За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.
Працівники поліції застерігають жителів області від шахраїв і закликають:
• якщо ви отримали подібне повідомлення в соціальних мережах від знайомих, негайно зв’яжіться з ними та з’ясуйте правдивість інформації;
• якщо ви підозрюєте, що вашу сторінку зламали, перевірте особисті повідомлення – чи не було таких, що були відправлені в той момент, коли ви не були в мережі, або містять підозрілі покликання.
• якщо ваш акаунт вже було зламано, негайно змініть пароль на всіх пов’язаних з ним платформах, увімкніть двофакторну автентифікацію для додаткової безпеки та зверніться до служби підтримки відповідної соціальної мережі для блокування підозрілого доступу.
Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.