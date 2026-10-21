На Тернопільщині 20-річний мотоцикліст влаштував ДТП. Постраждав водій і 19-річний пасажир

20 жовтня на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися двоє молодих людей — водій мотоцикла та його 19-річний пасажир.

Як повідомили в поліції, на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про те, що вони надавали допомогу двом потерпілим у ДТП.

За попередніми даними, 20-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини дороги в кювет. Унаслідок аварії травми отримали як водій, так і його пасажир.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість, зберігати безпечну дистанцію, уникати ризикованих маневрів і враховувати погодні умови.