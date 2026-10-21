«Його життя коштує набагато більше, ніж будь-яка сума грошей»: тернополянин Олег Різник бореться з раком і потребує допомоги

Тернополянин Олег Різник бореться з важкою формою раку підшлункової залози. Для продовження лікування йому потрібен дороговартісний препарат, вартість якого, за словами його друга Івана Сороколіта, становить близько 40 тисяч доларів на місяць. Самостійно оплачувати таке лікування Олег не може, тож друзі закликають небайдужих долучитися до регулярної фінансової підтримки.

Історією Олега поділився Іван Сороколіт, який називає його своїм найближчим другом. У день свого народження Іван попросив замість традиційних привітань і побажань здоров’я допомогти Олегові.

«Я дуже хочу, щоб одного дня він зрозумів: його життя справді коштує набагато більше, ніж будь-яка сума грошей», — написав Іван Сороколіт.

Щомісячна підтримка, яка може допомогти жити

За словами Івана Сороколіта, Олег бореться зі складною формою раку підшлункової залози. Серед варіантів лікування, про які йдеться у дописах, — препарат дароксонрасиб (daraxonrasib). Вартість ліків, за наведеними ним даними, сягає близько 40 тисяч доларів на місяць.

Це сума, яку одній людині практично неможливо покривати самотужки. Тому друзі Олега вирішили об’єднати людей, готових допомагати регулярно, — навіть невеликими внесками.

3 жовтня Іван Сороколіт повідомив проміжні результати першого місяця збору: вдалося зібрати 461 330 гривень. За його оцінкою, це приблизно чверть необхідного місячного бюджету.

Водночас збір триває. Іван наголошує, що важливі не лише разові перекази, а й щомісячна підтримка, на яку можна розраховувати під час лікування.

Долучитися можна посильною сумою — 100, 500, 1000 гривень або більше, залежно від можливостей. Навіть невеликий внесок, помножений на сотні людей, може стати суттєвою допомогою.

Людина, за яку борються друзі та знайомі

Для друзів і знайомих Олега Різника його життя варте набагато більшого, ніж будь-які гроші. Вони не хочуть, щоб він залишався сам на сам із важкою хворобою, і прагнуть зробити все можливе, аби допомогти йому продовжувати лікування.

Саме тому Іван Сороколіт закликає об’єднатися навколо Олега й підтримувати його фінансово на постійній основі. Адже навіть невеликі внески багатьох людей можуть стати тією допомогою, яка сьогодні йому так потрібна.

Як допомогти Олегові Різнику

Рахунки тут:

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Номер картки Банки

4874 1000 3306 2996

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Номер картки конверта

5168752164925789

PayPal: kanipka@gmail.com (Alokozay)

Інформацію про допомогу, актуальні реквізити та можливість оформити регулярний внесок також можна отримати на сторінці Івана Сороколіта у Facebook: https://www.facebook.com/i.sorokolit