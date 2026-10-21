У Шумську 22 жовтня вимкнуть світло на кількох вулицях
У четвер, 22 жовтня, у Шумську на Тернопільщині тимчасово припинять електропостачання на кількох вулицях. Причина — ремонтні роботи на електромережах.
Про це повідомили у Шумській територіальній громаді з посиланням на РЕМ.
Світла не буде з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
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частина вулиці Української — від Укрпошти до перехрестя з вулицею Івана Франка;
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вулиця Івана Франка;
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майдан Незалежності;
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прилеглі території.
Жителів Шумська просять врахувати цю інформацію під час планування своїх справ.