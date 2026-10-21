У Шумську 22 жовтня вимкнуть світло на кількох вулицях

У четвер, 22 жовтня, у Шумську на Тернопільщині тимчасово припинять електропостачання на кількох вулицях. Причина — ремонтні роботи на електромережах.

Про це повідомили у Шумській територіальній громаді з посиланням на РЕМ.

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

частина вулиці Української — від Укрпошти до перехрестя з вулицею Івана Франка;

вулиця Івана Франка;

майдан Незалежності;

прилеглі території.

Жителів Шумська просять врахувати цю інформацію під час планування своїх справ.