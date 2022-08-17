На Тернопільщині більше 6 тисяч безробітних шукають місця праці

Цьогоріч за сприяння служби зайнятості Тернопільщини більше 5,6 тис. жителів області знайшли місця праці, з них 234 внутрішньо переміщені особи.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 781 особу, після їх завершення – третина працевлаштовані на постійні місця праці.

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості проходили 852 безробітних, що допомогло 96% з них знайти місця праці. 11 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання.

Загалом за 7 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 20,6 тис. осіб, з них, через відсутність прийнятних пропозицій праці, 18,1 тис. були визнані безробітними, з їх числа 1,3 тис. переселенців.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендували 15 безробітних. Найважче було знайти роботу на Козівщині (73 безробітних на 1 вакансію), Зборівщині (65), Гусятинщині (47 безробітних на 1 вакансію).

На 1 серпня 2022 року служба зайнятості Тернопільщини продовжувала пошук місць праці для 6,1 тис. безробітних. Із них 62% – жінки, кожен четвертий – віком до 35 років, 53% – жителі сільської місцевості, кожен другий – з вищою освітою, 9,8% – переселенці.

У роботодавців області – найбільша потреба в швачках, продавцях, підсобниках, водіях, листоношах (поштарях); постійною є потреба у лікарях та медичних працівниках.