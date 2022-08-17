Власники дорогих авто спрямували до бюджетів Тернопільщини понад 900 тис. гривень
За сім місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопілля надійшло 906,6 тис. грн транспортного податку. Це перевищило очікувані надходження на 68,5 тис. грн цього майнового платежу.
З усієї суми надходжень 838,6 тис. грн податку сплатилиюридичні особи. Громадяни – власники елітних автомобілів перерахували 68 тис. грн транспортного платежу.
Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2022 році – 2473500 грн, а в 2021 – 2250000 гривень).
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
Цього року до переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, включено 135 моделей.
Перелік легкових автомобілів Мінекономіки розміщує на своєму офіційному вебсайті (www.me.gov.ua) щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.