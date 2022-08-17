Тернопільські патрульні врятували косулю

Учора на автодорозі М-30, неподалік села Кам’янки, інспектори побачили на проїжджій частині молоду косулю, яка ледь рухалася.

Охоронці порядку Дмитро Бойко та Вікторія Колодій негайно під’їхали до тварини, забрали її на узбіччя та, проконсультувавшись із фахівцями, дали косулі попити води і знеболили її. Очевидці пояснили, що тварину збила машина.

Інспектори повідомили про подію зоозахисників, які забрали травмовану косулю до ветеринарної клініки. Медики надали тварині необхідну допомогу та щиро подякували патрульним.

Дякуємо нашим колегам за доброту та небайдужість.