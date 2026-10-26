На Тернопільщині браконьєр наловив риби та раків на понад 75 тисяч гривень

На річці Збруч біля села Кокошинці Чортківського району викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими сітками. За підрахунками рибоохоронного патруля, збитки рибному господарству України становлять 75 055 гривень.

Про це повідомив Тернопільський рибоохоронний патруль.

Порушення виявили в ніч із 22 на 23 жовтня під час спільного рейду рибоохоронних інспекторів, громадських інспекторів та представників водної поліції.

За даними патруля, житель села Козина Чортківського району використовував три ставні сітки. У такий спосіб він виловив 30 карасів сріблястих, двох лящів, двох білих амурів, одну щуку, одного судака та трьох раків.

На чоловіка склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за грубе порушення правил рибальства.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції Хмельницької області. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України — щодо незаконного зайняття рибним промислом.

Також упродовж 19–25 жовтня Тернопільський рибоохоронний патруль склав адміністративні протоколи за іншими порушеннями та вилучив 14 заборонених сіток і одну раколовку, власників яких не встановили.