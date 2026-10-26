У ДТП біля Малого Ходачкова постраждала дівчинка: родина просить допомогти з лікуванням

Веронічка, яка постраждала внаслідок зіткнення легковика та рейсового автобуса біля Малого Ходачкова на Тернопільщині, потребує допомоги на лікування. За словами родичів, у дівчинки діагностували перелом хребта, попереду — операції та тривале відновлення.

Про це 26 жовтня у Facebook повідомила Світлана Гуменна. Вона закликала небайдужих долучитися до збору коштів для дитини.

За словами авторки допису, мама дівчинки Оксана виховує трьох неповнолітніх дітей. Родина потребує фінансової підтримки для оплати лікування.

Допомогти можна переказом на картку мами дівчинки в банку Sens: 4102 3212 5086 7602.

Нагадаємо, аварія сталася вранці 26 жовтня на дорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади. Зіткнулися автомобіль Kia Sportage і рейсовий автобус «Тернопіль — Калагарівка». Водійка легковика загинула, дев’ятеро людей, які перебували в автобусі, травмувалися.