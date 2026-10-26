Понад чотири роки вважався безвісти зниклим: на війні загинув Ігор Коцюк з Тернопільщини

Є очікування, яке випалює душу повільно й безжально – нестерпно довгі роки на роздоріжжі між надією та відчаєм. Це біль, що отруює повітря і не дає зробити повний вдих. Лише крихка нитка віри утримує над прірвою невідомості.

Від 5 травня 2022 року житель села Джурин, бойовий медик механізованого батальйону КОЦЮК Ігор Ярославович (18.08.1967 р.н.), вважався безвісти зниклим. На превеликий жаль за рішенням суду визначено те, що саме ця дата виявилась днем загибелі Героя. Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сєверодонецьк Луганської області. Повідомляють у Білобожницькій громаді.

Висловлюємо найщиріші співчуття дружині, двом донькам, братові, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

Повідомляємо, що у п’ятницю, 30 жовтня, о 9:00 у Православній церкві Успіння праведної Анни села Джурин відбудеться поминальна Служба Божа до роковин загибелі Героя.

Назавжди в наших серцях!

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ І СЛАВА ГЕРОЮ!