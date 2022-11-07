На Тернопільщині чоловік качалкою, м’ясорубкою та металевим дротом до смерті забив знайомого

Роглянуто справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

13 жовтня 2022 року суддя Монастириського районного суду Тернопільської області Галіян І.М. розглянув кримінальне провадження стосовно жителя Монастириської ОТГ, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України (умисне убивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Під час судового розгляду встановлено, що у липні 2021 року в с. Григорів Чортківського району обвинувачений, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, на грунті раптово виниклих особистих неприязних стосунків, вчинив злочин, спрямований на умисне протиправне позбавлення життя, а саме наніс численні удари руками та ногами, дерев’яною качалкою, металевим тубусом м’ясорубки та металевим дротом по тілу потерпілого.

Обвинувачений погодився з усіма обставинами вказаними в обвинувальному акті, однак указав, що наміру вбивати потерпілого не мав.

При призначенні покарання, суд врахував характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обтяжуючі та пом’якшуючі обставини.

Вироком суду обвинуваченого визнано винуватим та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років.

Оскільки в результаті злочинних дій обвинуваченого потерпілій (вдові убитого) завдана моральна шкода (вона втратила близьку людину, завдані страждання є непоправними), суд задовольнив цивільний позов про відшкодування моральної шкоди.

Вирок законної сили не набрав.

Детальніше з вироком суду можна ознайомитись в ЄДРСР за №603/551/21.