Прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність Тернопільської міської ради та визначити межі парку «Загребелля»

Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави з вимогою визнання бездіяльності ТМР протиправною, зобов’язання вчинити дії щодо організації встановлення в натурі (на місцевості) меж регіонального ландшафтного парку «Загребелля».

Встановлено, що Тернопільський регіональний ландшафтний парк «Загребелля» створений розпорядженням Тернопільської міської ради від 23.06.1994 № 570 «Про затвердження меж та Положення Тернопільського ландшафтного парку »Загребелля».

І хоча, ще рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 23.12.2005 № 517 зобов’язано Тернопільську міську раду до 01.10.2006 розробити проєкт землеустрою щодо організації та встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Загребелля» та установити їх у натурі, закріпити їх на місцевості відповідними інформаційними та межовими охоронними знаками, нанести встановлені межі на відповідні планово-картографічні матеріали, міська рада цього не виконала й досі.

Відтак Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження за позовною заявою Тернопільської окружної прокуратури.