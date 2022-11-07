Прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність Тернопільської міської ради та визначити межі парку «Загребелля»
Прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність Тернопільської міської ради та визначити межі парку «Загребелля»
Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави з вимогою визнання бездіяльності ТМР протиправною, зобов’язання вчинити дії щодо організації встановлення в натурі (на місцевості) меж регіонального ландшафтного парку «Загребелля».
Встановлено, що Тернопільський регіональний ландшафтний парк «Загребелля» створений розпорядженням Тернопільської міської ради від 23.06.1994 № 570 «Про затвердження меж та Положення Тернопільського ландшафтного парку »Загребелля».
І хоча, ще рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 23.12.2005 № 517 зобов’язано Тернопільську міську раду до 01.10.2006 розробити проєкт землеустрою щодо організації та встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Загребелля» та установити їх у натурі, закріпити їх на місцевості відповідними інформаційними та межовими охоронними знаками, нанести встановлені межі на відповідні планово-картографічні матеріали, міська рада цього не виконала й досі.
Відтак Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду.
Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження за позовною заявою Тернопільської окружної прокуратури.