Син загиблого Героя Максима Кюза потребує допомоги
Нещодавно на Харківщині загинув захисник Максим Кюз. І стали відомо, що потрібна допомога його сину, в котрого великі проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Наталія Коропецька.
Слава Україні ! Героям Слава !!!
Пишу до усіх з проханням від 105 бригади ТРО допомогти сім‘ї нашого Героя – Кюз Максима !
Який загинув на Харківщині захищаючи нашу неньку !
Його синочку потрібне постійне лікування !
У чотирирічного Назарчика – глаукома обох очей і катаракта правого ока!
Давайте разом віддячимо нашому Героєві і його сім‘ї !!!
Номер рахунку
Кюз Марина
4149 4998 0420 8435
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