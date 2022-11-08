Син загиблого Героя Максима Кюза потребує допомоги

Нещодавно на Харківщині загинув захисник Максим Кюз. І стали відомо, що потрібна допомога його сину, в котрого великі проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Наталія Коропецька.



Слава Україні ! Героям Слава !!!

Пишу до усіх з проханням від 105 бригади ТРО допомогти сім‘ї нашого Героя – Кюз Максима !

Який загинув на Харківщині захищаючи нашу неньку !

Його синочку потрібне постійне лікування !

У чотирирічного Назарчика – глаукома обох очей і катаракта правого ока!

Давайте разом віддячимо нашому Героєві і його сім‘ї !!!

Номер рахунку

Кюз Марина

4149 4998 0420 8435

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