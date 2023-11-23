На Тернопільщині чоловік вирішив «прорідити» дерева і отримав кримінал

Факт злочину проти довкілля виявив дільничний офіцер відділення поліції №2 міста Бучача. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, лісові насадження вирішив «прорідити» житель села Млинки Золотопотіцької громади. Чоловік з допомогою бензопили взявся різати деревину у лісі поблизу села. На час прибуття поліцейських встиг розділити зрізане дерево сосни на колоди для транспортування.

Поліцейські вилучили лісопродукцію а також знаряддя злочину – бензопилу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу – незаконна порубка лісу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.