5 основних переваг безпружинних матраців

Сучасні виробники матраців пропонують своїм покупцям різні варіанти для облаштування спального місця. Для виготовлення моделей використовують не тільки залежні або незалежні пружинні блоки. Існують також безпружинні вироби, яким надають потрібної товщини та ортопедичних властивостей за допомогою кількох шарів наповнювача.

Це практичні та довговічні вироби, які вирізняються відсутністю металічних елементів у конструкції. Завдяки цьому безпружинний матрац вважається більш довговічним, адже під час його використання немає ризику, що щось зламається та вийде з ладу. Декому такі моделі видаються незвичними, проте вони мають велику кількість переваг.

Які головні особливості

Неправильна постава, болі у спині та шиї, поганий сон – до цього призводять ночі, які людина проводить на некомфортному спальному місці. Щоб уникнути негативного ефекту, потрібно придбати виріб, який має ортопедичні властивості. Купити безпружинні матраци варто, щоб забезпечити повноцінну підтримку хребта, він комфортний та продається за доступною ціною.

Такий виріб складається із монолітних плит, для них використовують синтетичні або натуральні матеріали, які накладаються один на одний блоками. Їх отримують за допомогою використання наповнювачів. Поверхня виробу виходить дуже м’якою та зручною, настільки, що на ній сподобається спати людям, які мають проблеми зі спиною. Завдяки відсутності металу в конструкції безпружинні матраци не бояться корозії.

За допомогою чергування шарів наповнювача виходить досягти максимального ортопедичного ефекту. Кількість шарів у готовому виробі буває різною, часто це число досягає приблизно восьми. В інтернет-магазині Amebli представлений широкий асортимент матраців, серед них можна вибрати варіанти для дорослих або дітей, на односпальне чи двоспальне ліжко.

Чому варто придбати матрац без пружин

Саме на такі моделі звертають увагу люди, які постійно дбають про своє самопочуття, особливо якщо це стосується хребта. На них зручно спати як немовлятам, дітям, підліткам, так і дорослим або літнім людям чи особам, яким через хвороби доводиться проводити багато часу лежачи. Моделі поділяються на багатошарові й монолітні, в залежності від особливостей їх виготовлення.

Магазин матраців https://amebli.com.ua/ пропонує придбати безпружинні модифікації, здатні забезпечити комфорт кожному, хто ними користується. У монолітних моделях присутній суцільний шар однотипного матеріалу, наприклад, бавовни, морських водоростей або поролону. У багатошарових амортизаційні прошарки чергуються із каркасними плитами, вони поєднуються між собою за допомогою клею.

Безпружинні матраци поєднують у собі велику кількість переваг:

невелика вага. Знизити її вдається через відсутність пружин у каркасі, завдяки чому виріб легко переносити, перевозити, виносити з кімнати для того, щоб почистити чи провітрити;

відсутність скрипу чи інших звуків, які заважають повноцінному сну;

використання якісних матеріалів. Наповнювачі не викликають алергії та не стають причиною небажаних реакцій, крім того, в них не заводяться різноманітні шкідники;

стійкість до великих навантажень. Серед моделей можна підібрати такі, на яких буде зручно спати людям із вагою до 150 кг. Є матраци, що не мають обмежень за навантаженням;

наповнювачі не пересихають під впливом опалювальних приладів і не вбирають зайву вологу.

Безпружинні матраци виглядають привабливо і зберігають естетичний дизайн протягом багатьох років. Під впливом ваги лежачої людини вони не зношуються по краях, тому довго залишаються міцними та надійними.