На Тернопільщині чоловік загинув в ямі, яку викопали в хаті

5 листопада повідомлення від жителя одного із сіл Теребовлянщини надійшло на лінію “102″ о 8:25. Чоловік повідомив, що в ямі, призначеній для водопроводу, виявив тіло брата.

За словами родича, вони прокладали в будинок водовідведення. В хаті вирили яму для труби. Саме біля неї стояло ліжко загиблого. Брат припускає, що чоловік, ймовірно, впав у неї вночі й не зміг вилізти.

За попередньою інформацією судово-медичного експерта, смерть 43-річного чоловіка настала в результаті механічної асфікції.