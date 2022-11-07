У Тернополі затримали злісного рибалку

Оперативною перевіркою інформації, яка поступила на телефонну лінію Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, зафіксовано порушення вимог природоохоронного законодавства на території регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Інспекторами встановлено факт незаконного вилову риби за допомогою ставної сітки з мононитки з пірсу по вул.Чумацькій 1,а в м.Тернополі.

Розмір шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного добування об’єктів тваринного світу (риби) становить 17,985 тис.грн.

У зв’язку з тим, що порушення природоохоронного законодавства скоєно на території природно-заповідного фонду та містить ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.249 ККУ, матеріали направлено до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування згідно ст.214 КПК України.

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