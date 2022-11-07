02:20 | 8.11.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі затримали злісного рибалку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Оперативною перевіркою інформації, яка поступила на телефонну лінію Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, зафіксовано порушення вимог природоохоронного законодавства на території регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Інспекторами встановлено факт незаконного вилову риби за допомогою ставної сітки з мононитки з пірсу по вул.Чумацькій 1,а в м.Тернополі.
Розмір шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного добування об’єктів тваринного світу (риби) становить 17,985 тис.грн.
У зв’язку з тим, що порушення природоохоронного законодавства скоєно на території природно-заповідного фонду та містить ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.249 ККУ, матеріали направлено до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування згідно ст.214 КПК України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *