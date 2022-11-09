21:08 | 9.11.2022
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На Тернопільщині лісівники висадили майже 2 млн. дерев

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На Тернопільщині лісівники висадили уже понад 490 га лісу, це 1 млн 907 тис. нових дерев. Зокрема лісовідновні культури створені на площі 314 га та 176 га нові ліси.
🔸Для виконання поставлених завдань по відновленю лісів та створення захисних лісопосадок 2022р проведено наступні заходи :
• підготовку грунту під лісові культури на площі 188 га;
• доповнення лісових культур проведено на площі 704 га, доповнення захисних насаджень проведено на площі 535га;
• догляди за лісовими культурами проведено на площі 4136 га, догляди за захисними лісопосадками проведено на площі 535 га;
• під природне поновлення відведено 62 га, в тому числі із проведенням заходів по сприянню природного поновлення на площі 45 га.
• заготовлено лісового насіння 26,1т: в тому числі жолудів дуба звичайного 24,1т;
• посіяно в розсадниках лісові породи на площі 4,6 га. На часі проводяться роботи пов’язані з висівом жолудів дуба звичайного на площі 2 га.
• проведені акції в рамках проекту «Створюємо ліс разом» та реалізації програми Президента України «Зелена країна», залучилися до участі в акції інженерно-технічні працівники, представники виконавчої влади, представники преси, журналісти, учні шкіл, студенти вищих навчальних закладів, громадські організації.

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