На Тернопільщині лісівники висадили майже 2 млн. дерев

На Тернопільщині лісівники висадили уже понад 490 га лісу, це 1 млн 907 тис. нових дерев. Зокрема лісовідновні культури створені на площі 314 га та 176 га нові ліси.

Для виконання поставлених завдань по відновленю лісів та створення захисних лісопосадок 2022р проведено наступні заходи :

• підготовку грунту під лісові культури на площі 188 га;

• доповнення лісових культур проведено на площі 704 га, доповнення захисних насаджень проведено на площі 535га;

• догляди за лісовими культурами проведено на площі 4136 га, догляди за захисними лісопосадками проведено на площі 535 га;

• під природне поновлення відведено 62 га, в тому числі із проведенням заходів по сприянню природного поновлення на площі 45 га.

• заготовлено лісового насіння 26,1т: в тому числі жолудів дуба звичайного 24,1т;

• посіяно в розсадниках лісові породи на площі 4,6 га. На часі проводяться роботи пов’язані з висівом жолудів дуба звичайного на площі 2 га.

• проведені акції в рамках проекту «Створюємо ліс разом» та реалізації програми Президента України «Зелена країна», залучилися до участі в акції інженерно-технічні працівники, представники виконавчої влади, представники преси, журналісти, учні шкіл, студенти вищих навчальних закладів, громадські організації.