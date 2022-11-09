546 переселенців шукають роботу на Тернопільщині

Станом на 08.11.2022 року до районних філій Тернопільської обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості звернулись 1956 внутрішньо переміщених осіб з регіонів України, де ведуться бойові дії, з них 1655 осіб отримали статус безробітного.

За скеруванням служби зайнятості області 381 переселенець працевлаштований, здебільшого у сферах торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я.

На 08 листопада 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 546 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного.

Серед них найбільше працівників торгівлі – 88; 45 директорів і керівників підприємств чи підрозділів, 34 бухгалтери та економісти; 26 освітян (вчителів, вихователів, викладачів, тренерів, доцентів), 22 водіїв та машиністів, 18 медсестер.

Є й фахівці рідкісних професій: хедхантер, ливарник, гірник, виноградар, птахівник, хімік, аналітик з дослідження товарного ринку, машиніст екструдера, варник сиропів, рибовод, художник, мерчендайзер, архіваріус, фітнестренер.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям!