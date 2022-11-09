У Канаді продали Рекорд України за 5000 доларів

У Каналі на аукціоні Рекорд України пішов з молотка за 5000доларів на користь ЗСУ. Про це повідомляє Віктор Гевко.

Унікальний лот, який зареєстований в книзі рекордів України,як найбільша кількість вишитих етнографічних орнаментів на мапі України.

Дякую всім хто створював цю карту🙏 майстру Галині Шимків, Юрій Гуцул, Рома Домітрак , та фестивалю «Борщівська вишиванка». Сьогодні ця карта перетвориться на позашляховик для 47 бригади де зараз служить один із ідейних натхненників. Ми з VIP Тернопіль зробимо для того все необхідне.

Думаю важко було віддавати таку річ але воно того було варто.

Тай взагалі, це був легендарний вечір:

-прапор 69 000 $

-мапа 5000 $

-портрет Зеленського 5000$

-інші лоти, ще на 10 000$

– загалом 89 000 доларів тільки з аукціону! Я запам’ятаю це надовго! Дякую кожному причетному. Слава Україні.



