21:08 | 9.11.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Канаді продали Рекорд України за 5000 доларів

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Каналі на аукціоні Рекорд України пішов з молотка за 5000доларів на користь ЗСУ. Про це повідомляє Віктор Гевко.

Унікальний лот, який зареєстований в книзі рекордів України,як найбільша кількість вишитих етнографічних орнаментів на мапі України.

  • Дякую всім хто створював цю карту🙏 майстру Галині Шимків, Юрій Гуцул, Рома Домітрак , та фестивалю «Борщівська вишиванка». Сьогодні ця карта перетвориться на позашляховик для 47 бригади де зараз служить один із ідейних натхненників. Ми з VIP Тернопіль зробимо для того все необхідне.
    Думаю важко було віддавати таку річ але воно того було варто.
    Тай взагалі, це був легендарний вечір:
    -прапор 69 000 $
    -мапа 5000 $
    -портрет Зеленського 5000$
    -інші лоти, ще на 10 000$
    – загалом 89 000 доларів тільки з аукціону! Я запам’ятаю це надовго! Дякую кожному причетному. Слава Україні. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *