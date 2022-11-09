У Канаді продали Рекорд України за 5000 доларів
У Каналі на аукціоні Рекорд України пішов з молотка за 5000доларів на користь ЗСУ. Про це повідомляє Віктор Гевко.
Унікальний лот, який зареєстований в книзі рекордів України,як найбільша кількість вишитих етнографічних орнаментів на мапі України.
- Дякую всім хто створював цю карту🙏 майстру Галині Шимків, Юрій Гуцул, Рома Домітрак , та фестивалю «Борщівська вишиванка». Сьогодні ця карта перетвориться на позашляховик для 47 бригади де зараз служить один із ідейних натхненників. Ми з VIP Тернопіль зробимо для того все необхідне.
Думаю важко було віддавати таку річ але воно того було варто.
Тай взагалі, це був легендарний вечір:
-прапор 69 000 $
-мапа 5000 $
-портрет Зеленського 5000$
-інші лоти, ще на 10 000$
– загалом 89 000 доларів тільки з аукціону! Я запам’ятаю це надовго! Дякую кожному причетному. Слава Україні.