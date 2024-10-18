На Тернопільщині малолітня дівчинка повідомила, що школу захопили терористи

17 жовтня на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що навчальний заклад Тернопільщини захопили терористи.

Співробітники Борщівського відділення поліції встановили, що виклик спеціальних служб здійснила 9-річна учениця одного із навчальних закладів Чортківського району. Дівчинка жартувала, не усвідомлюючи серйозності ситуації.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації даної події та притягнення батьків малолітньої до адміністративної відповідальності. Правоохоронці закликають дорослих провести з дітьми бесіди про неприпустимість таких жартів та пояснити їм, що хибний виклик поліції є порушенням закону!

За неправдиві повідомлення про замінування передбачена відповідальність. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їх батьків.

Для перевірки повідомлень про закладення вибухівки на місце події прибувають слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, рятувальники. Поки спеціалісти витрачають час на пошуки нереальних вибухонебезпечних предметів, хтось у цей час може дійсно потребувати допомоги.

Працівники поліції звертають увагу: за подібні кримінальні правопорушення, відповідно до ст. 259 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або скоєні вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.

За подібні необдумані вчинки дітей адміністративну відповідальність нестимуть їх батьки. Відповідно до ст. 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» та ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення, дорослим доведеться сплатити штраф.