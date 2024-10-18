Землевласники Тернопільщини сплатили до бюджету майже 487 млн грн земельної плати

За 9 місяців цього року платники податків області забезпечили надходження земельного податку та оренди землі в сумі 486 млн 794,3 тис. гривень. Це перевищило надходження січня-вересня 2023 року на 57,9 млн грн або ж на 13,5 відсотків.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 358,4 млн грн плати за землю, що на 50 млн грн більше, ніж за дев’ять місяцівминулого року.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 128,4 млн грн плати за землю.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.