21:06 | 18.10.2024
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Пантеон Героїв 

Вшанування пам’яті Сергія Гоцуляка: на могилі встановлено пам’ятник з QR-кодом на Книгу пам’яті

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Сьогодні на могилі Сергія Гоцуляка в селі Яруга Кам’янець-Подільського району Хмельницької області освятили пам’ятник. На ньому встановлено QR-код із посиланням на Книгу пам’яті органів системи МВС, де кожен може ознайомитися з життєвим шляхом героя, який віддав своє життя, виконуючи бойове завдання. 

 

Пам’ять про Сергія Гоцуляка житиме вічно. Він не просто Герой, він символ відваги та самопожертви заради Батьківщини. 

Вічна пам’ять Герою!

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