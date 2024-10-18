Вшанування пам’яті Сергія Гоцуляка: на могилі встановлено пам’ятник з QR-кодом на Книгу пам’яті

Сьогодні на могилі Сергія Гоцуляка в селі Яруга Кам’янець-Подільського району Хмельницької області освятили пам’ятник. На ньому встановлено QR-код із посиланням на Книгу пам’яті органів системи МВС, де кожен може ознайомитися з життєвим шляхом героя, який віддав своє життя, виконуючи бойове завдання.

Пам’ять про Сергія Гоцуляка житиме вічно. Він не просто Герой, він символ відваги та самопожертви заради Батьківщини.

Вічна пам’ять Герою!