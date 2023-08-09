До Дня міста «Алея зірок» у Тернополі поповниться зіркою «Містам-побратимам»

28 серпня, у День міста, тернопільська «Алея зірок», що на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, традиційно поповниться новим пам’ятним знаком.

Так, відповідно до рішення виконавчого комітету «Про вшанування імен відомих людей міста Тернополя «Нові імена Алеї Зірок», цього року на однойменній алеї з’явиться бронзова зірка «Містам-побратимам».

Зірка присвячується нашим містам-побратимам за допомогу, підтримку України та нашого міста під час війни. Так, надходили та продовжують надходити гуманітарні вантажі для допомги захисникам та внутрішньо переміщеним особам, а дітей наших військових запрошують на відпочинок та оздоровлення.

Традиційно виготовлять зірку для алеї за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип’яка.

Офіційне відкриття зірки відбудеться 28 серпня під час відзначення Дня міста.

Нагадаємо, «Алею зірок» у Тернополі відкрили ще 28 серпня 2011 року, де щороку з’являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади.