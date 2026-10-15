Пластик, картон і бляшанки: у Кременці працює простір для збору вторсировини

У Кременці працює екопростір «Чистий Кременець» — соціальна ініціатива, покликана популяризувати сортування відходів і відповідальне поводження з ними. Тут приймають чисті та сухі матеріали, які можна передати на перероблення.

Про це розповіла у Facebook Оля Дух.

До екопростору вона принесла пластикові кришечки та пляшки, картон і металеві бляшанки. За словами Олі Дух, навіть такі повсякденні дії допомагають зменшувати кількість відходів і формувати екологічні звички.

Авторка допису також закликала підтримувати ініціативу, щоб вона могла продовжувати роботу й розвиватися. Для цього, на її думку, важливо залучати людей, партнерів і ресурси.

Серед практик, які допоможуть зменшити кількість сміття, Оля Дух назвала компостування органічних решток, сортування та передавання вторинної сировини на перероблення, а також відмову від зайвих одноразових речей.

«Чистий Кременець», за словами авторки допису, — це не лише про відходи, а й про відповідальність мешканців за довкілля та взаємопідтримку в громаді.