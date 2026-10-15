На Тернопільщині осушили близько 165 тисяч гектарів земель: чому це впливає на запаси води

На Тернопільщині близько 165 тисяч гектарів земель належать до осушених. Осушення боліт і зміна природних ландшафтів впливають на здатність територій утримувати вологу, що особливо важливо в умовах маловоддя. Про це розповів завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського національного університету Леонід Бацюра в ефірі програми «Такі часи».

За словами експерта, болота є природними акумуляторами вологи. Вони допомагають утримувати воду та регулювати її розподіл у навколишньому середовищі.

«Основне питання — це болотні угіддя, які є акумуляторами вологи», — пояснив Леонід Бацюра.

Він вважає, що нині варто переглянути підходи до використання осушених земель і оцінити, чи всі меліоративні канали потрібно й надалі використовувати за попереднім призначенням.

Чому вода не затримується в ґрунті

Експерт пов’язує маловоддя не лише зі змінами клімату, а й із перетворенням природних ландшафтів. За його словами, зменшення лісистості, розорювання земель і порушення водоохоронних зон посилюють поверхневий стік.

Значна частина опадів, особливо під час інтенсивних злив, не встигає проникнути в ґрунт і поповнити запаси підземних вод. Вода стікає в яри, струмки та річки, а разом із нею можуть вимиватися родючий шар ґрунту й речовини, що використовуються в сільському господарстві.

За словами Бацюри, коли природні механізми накопичення вологи порушені, території стають вразливішими до тривалих посушливих періодів.

Що можна змінити

Експерт вважає, що для збереження водних ресурсів потрібно переглянути способи використання земель, дотримуватися водоохоронних зон, раціональніше використовувати підземні води та впроваджувати технології, які допомагають утримувати вологу в ґрунті.

Він також наголошує на необхідності враховувати екологічну роль боліт під час планування землекористування.

Водночас відновлення природних механізмів утримання води не усуне всіх наслідків глобальних кліматичних змін, але може допомогти зменшити локальне навантаження на водні ресурси Тернопільщини.