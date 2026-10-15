У Тернопільській духовній семінарії розпочала роботу патріарша візитаційна комісія

12 жовтня 2026 року в Тернопільській вищій духовній семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого розпочала роботу патріарша візитаційна комісія. Її завдання — ознайомитися з життям навчального закладу та оцінити підготовку майбутніх священників. Про це повідомила пресслужба семінарії.

Комісію створили відповідно до декрету Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава. До її складу увійшли голова комісії о. Орест Демко, с. Наталія Мельник, о. Ростислав Пендюк та о. Йосафат Бойко.

Візитація охоплює чотири основні напрями підготовки семінаристів: людський, духовний, інтелектуальний і душпастирський.

З ким зустрічалися члени комісії

Перший день візитації розпочався спільною Божественною літургією. Після богослужіння ректор семінарії о. Іван Римар представив членів комісії семінарійній спільноті.

Згодом відбулося засідання ректорату, під час якого обговорили життя семінарії, організацію формаційного процесу та виховання майбутніх священників.

У другій половині дня комісія зустрілася із семінаристами. Під час спілкування учасники обговорили особливості навчання, виховання та повсякденного життя в семінарії. Окремі курси також мали нагоду поділитися власним досвідом і думками щодо формації.

Крім того, члени комісії поспілкувалися з владикою-емеритом Василієм, а також із головами та заступниками голів семінарійних братств. Представники братств розповіли про свої ініціативи та роль братерських спільнот у житті семінаристів.

Упродовж дня комісія долучалася до спільних молитов. Завершилася програма першого дня спільним молінням Вечірні в храмі.

Для чого проводять візитацію

Як зазначають у семінарії, патріарша візитація має допомогти краще зрозуміти потреби семінарійної спільноти, оцінити умови підготовки кандидатів до священства та вдосконалити процес їхнього виховання.

Особливу увагу приділяють всебічному розвитку семінаристів, їхньому духовному зростанню та підготовці до майбутнього служіння в Церкві.

Джерело: пресслужба Тернопільської вищої духовної семінарії.