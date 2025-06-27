На Тернопільщині патрульні зупинили дитину за кермом, батько був поруч. Відповідатимуть обоє

Порушення, яке могло завершитися трагедією, виявили патрульні поліцейські на Тернопільщині. Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter був зупинений за перевищення швидкості — транспортний засіб рухався зі швидкістю 74 км/год у межах населеного пункту.

Як з’ясувалося, за кермом перебував 17-річний юнак, який не мав посвідчення водія. Поруч сидів його батько, який зізнався: дозволив синові сісти за кермо, щоб “навчити водінню”.

За результатами перевірки на обох осіб складено адміністративні матеріали:

на неповнолітнього водія — за перевищення швидкості та керування транспортним засобом без відповідного права ;

на батька — за передачу керування особі, яка не має права на водіння.

🚨 Поліція наголошує:

Навчати керувати автомобілем можна лише в автошколі або з інструктором у спеціально обладнаному транспортному засобі. Спроби «показати на практиці» без дотримання правил — це не лише ризик для життя, а й адміністративна та кримінальна відповідальність.

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