Доставка шампанского в качестве подарка: как сделать запоминающийся презент

Шампанское испокон веков ассоциируют с важными моментами в жизни. Будь то день рождения, свадьба или канун Нового года — бутылка французского игристого вина скажет больше, чем просто слова поздравления. А в современном мире, когда доставка шампанского возможна даже без непосредственного участия дарителя, сделать эффектный сюрприз еще проще.

Почему французское игристое вино — универсальный подарок

В отличие от крепкого алкоголя, шампанское несет четкое послание — радость, веселье и хорошее настроение. Оно подходит как для личных, так и для профессиональных событий. Дарение шампанского, помимо пузырьков, предполагает:

ощущение роскоши без излишней формальности;

готовность к празднованию здесь и сейчас — просто откупорьте бутылку и налейте бокал;

универсальность, поскольку игристое вино можно преподнести как женщине, так и мужчине.

А с появлением элегантных упаковок и тщательно продуманных подарочных боксов доставка шампанского стала одним из самых простых и стильных способов поздравить кого-то издалека, например из-за границы.

Почему для подарка важен внешний вид

Первое, что видит получатель, — это не этикетка на бутылке, а коробка или тубус. Именно упаковка отвечает за первое впечатление. Несколько вариантов:

Фирменная подарочная коробка. Шампанское, предназначенное для дарения, представлено в ассортименте Taittinger, Champagne Bollinger, Laurent Perrier. Зачастую это редкий винтаж, который дополнит личную коллекцию алкоголя. Упаковка в экостиле. Вариант в современной минималистской эстетике, нацеленный на тех, кто заботится о состоянии окружающей среды. Полноценные подарочные наборы. Часто в комплект, помимо шампанского, также входят бокалы.

Чтобы добавить эмоций, приложите к презенту рукописную записку. Например, ее можно прикрепить к горлышку бутылки.

Какое шампанское купить на подарок

Краткое руководство:

Brut и Extra Brut. Стили с низким содержанием сахара, за счет чего они гармонично сочетаются с едой. Это оптимальный вариант для любого случая. Rose. Игристое вино с романтичным флером. Его можно преподнести любимой девушке или жене. Это также хороший вариант дополнения к презенту на свадьбу. Vintage Champagne. Миллезим станет полноценным подарком, так как стоит недешево. Лучший повод — подписание делового контракта. Prestige Cuvee. Игристое вино для особых случаев, когда нужно удивить.

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Напоследок не забывайте: ничто так не портит впечатление от презента, как задержка в его доставке. Интернет-магазин Goodwine гарантирует, что сюрприз прибудет к получателю в нужное время.