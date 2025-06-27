11:24 | 27.06.2025
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85 років музичної величі: у Тернополі урочисто відзначили ювілей обласної філармонії

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Учора в залі Тернопільської обласної філармонії відбулося святкування 85-річчя одного з найвизначніших мистецьких осередків області. Участь у заході взяв заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба.
🇺🇦Урочиста подія, приурочена до Дня Конституції України, об’єднала представників влади, діячів культури, митців і вдячну публіку.
Тернопільська обласна філармонія є символом витонченого мистецтва, духовності та культурної ідентичності краю — цього вечора відзначила 85 років від дня свого заснування. Захід розпочався хвилиною мовчання в пам’ять про всіх полеглих героїв, які віддали життя за Україну.
З вітальною промовою до присутніх звернувся заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба:
«Для мене велика честь привітати вас із 85-річчям. Дякую кожному, хто вкладає талант, серце і силу в справу просвітництва. Бажаю, щоб ваші сцени завжди збирали повні зали, щоб завжди лунали гучні оплески, і щоб жодна повітряна тривога більше ніколи не перебивала їх!».
🏆Під час заходу діячі культури, артисти та працівники філармонії були відзначені почесними нагородами Тернопільської обласної військової адміністрації.
🎼 Після офіційної частини гості свята насолодилися концертом, який підготував колектив філармонії. Музика лунала як відголос серця нації — вільної, сильної, незламної.

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