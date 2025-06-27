85 років музичної величі: у Тернополі урочисто відзначили ювілей обласної філармонії

Учора в залі Тернопільської обласної філармонії відбулося святкування 85-річчя одного з найвизначніших мистецьких осередків області. Участь у заході взяв заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба.

Урочиста подія, приурочена до Дня Конституції України, об’єднала представників влади, діячів культури, митців і вдячну публіку.

Тернопільська обласна філармонія є символом витонченого мистецтва, духовності та культурної ідентичності краю — цього вечора відзначила 85 років від дня свого заснування. Захід розпочався хвилиною мовчання в пам’ять про всіх полеглих героїв, які віддали життя за Україну.

З вітальною промовою до присутніх звернувся заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба: «Для мене велика честь привітати вас із 85-річчям. Дякую кожному, хто вкладає талант, серце і силу в справу просвітництва. Бажаю, щоб ваші сцени завжди збирали повні зали, щоб завжди лунали гучні оплески, і щоб жодна повітряна тривога більше ніколи не перебивала їх!».

Під час заходу діячі культури, артисти та працівники філармонії були відзначені почесними нагородами Тернопільської обласної військової адміністрації.

Після офіційної частини гості свята насолодилися концертом, який підготував колектив філармонії. Музика лунала як відголос серця нації — вільної, сильної, незламної.