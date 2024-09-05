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На Тернопільщині перекинувся вантажний автомобіль

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5 вересня о 15:20 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у місті Теребовля Тернопільського району на дорозі перекинувся вантажний автомобіль. 

На місце події прибули рятувальники. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак відбувся незначний витік дизпалива на проїжджу частину дороги. 

Рух на даній ділянці дороги тимчасово обмежено. 

Вогнеборці вживають комплекс заходів, спрямованих на недопущення займання пального. 

ГУ ДСНС України у Тернопільській області наголошує водіям бути обачними на дорогах.

 

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