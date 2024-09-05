На Тернопільщині зникли дві дівчинки

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місце перебування двох неповнолітніх дівчат: Голик Софії Романівни, 2011 року народження та Довгонь Вікторії, 2009 року народження. Неповнолітні зникли близько обідньої пори 5 вересня.

Молодша з дівчат зростом приблизно 160 см була одягнена в шорти та худі з капюшоном чорного кольору, молодша на зріст 158 см, була у світлих джинсах та кофті з розрізом.

Кому відомо про місце перебування неповнолітніх, телефонуйте за номерами: 067 369 98 96, 0352 27 11 70 або на спецлінію 102.

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