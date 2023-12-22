Випробували на міцність міст на обході Зборова

На відремонтованому мосту через річку на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська провели випробування. Для відкриття руху та подальшого введення споруди в експлуатацію перевіряємо її на якість та надійність, а також відповідність сучасним Державним будівельним нормам.

Обстеження та оцінку технічного стану шляхопроводу за допомогою спеціального обладнання провели фахівці Головної науково-дослідної установи України з питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг і транспортних споруд ДП “ДерждорНДІ”.

Прикріпленні до споруди датчики фіксували, як міст реагує на статичне та динамічне навантаження. Навантаження на різних ділянках мосту створювали 2 вантажні автомобілі. Вантажні автівки проїжджали через міст, а також зупинялися у контрольних точках для проведення замірів.

🗓 Після перевірки ДП “ДерждорНДІ” якості та міцності мосту Служба відновлення зможе відкрити рух 24 грудня через капітально відремонтований міст та демонтувати тимчасовий об’їзд поруч зі спорудою.

До проведення капітального ремонту 36-метровий міст через річку Східна Стрипа перебував у аварійному стані. На ньому тріснули опори, зруйнувалися прогонові балки, відбулася карбонізація бетону і значна корозія арматури споруди. Ці пошкодження могли спричинити руйнування мосту та повний параліч руху транспорту на дорозі міжнародного значення і стратегічному гуманітарному коридорі. У червні 2023 року Кабінет Міністрів України спрямував на ремонт об’єкта субвенцію – залишок виділених минулого року Європейським інвестиційним банком кошти.

🚧 У процесі ремонту на мосту було монолітно-розподільчу плиту, підсилено опори, частково підсилено ригелі, влаштовано конуси, водовідведення, нанесено гідроізоляцію, 2 шари асфальтобетонного покриття, влаштовано тротуари обабіч мосту, нове бар’єрне огородження, розмітку, дорожні знаки.