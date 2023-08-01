На Тернопільщині перевірять усі котельні

Так в області готуються до початку опалювального сезону. Про це повідомив під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, особливу увагу під час приділятимуть справності генераторів.

“Зараз завдання номер один – обов’язково перевірити всі котельні. Також будуть перевіряти технічний стан генераторів, які у нас вже встановлені. Тієї електроенергії, яка виробляється зараз і буде вироблятись взимку, нам буде достатньо. Причому, врахований ще такий фактор, який почали враховувати ще в минулому році – імпорт генераторів, але це вже більш запасний варіант”.