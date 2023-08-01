На Тернопільщині судитимуть директора школи

Отримав 32 500 гри неправомірної вигоди за оренду приміщення – судитимуть керівника навчального закладу на Тернопільщині

Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора коледжу у отриманні неправомірної вигоди від місцевого підприємця (ч.1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник навчального закладу пообіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду передати в оренду частину приміщення коледжу площею майже 700 кв м для зберігання товарів і сировини. Під час одержання неправомірної вигоди у сумі 32 500 грн його затримали правоохоронці.

Розслідування здійснювали слідчі Чортківського районного відділу поліції ГУНП в області.