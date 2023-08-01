На Тернопільщині перекинулося авто

Не впоралася з керуванням, врізалася у відбійник, а після цього автомобіль перекинувся – наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Аварія трапилася 31 липня близько 18:20 на автомобільній дорозі “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”. У автопригоду потрапила 21-річна водійка “Renault Duster”.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. У неї взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно зі статтею 286 ККУ.