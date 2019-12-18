На Тернопільщині посеред села замерз чоловік

Трагедія сталась 15 грудня в с. Старі Петликівці Бучацького району. Близько 03.00 годин випадковими перехожими було виявлено тіло чоловіка. Загиблим виявився 50-річним місцевим жителем. 17 грудня в Чортківській районній лікарні проведено судово-медичну експертизу, за результатами якої встановлено, що причиною смерті є переохолодження.

Організм людини здатний багато витримати, але є межі, перехід за які може призвести до трагічних наслідків. Спровокувати порушення життєдіяльності здатний такий фактор, як низька температура повітря. Коли на людину протягом довгого часу впливає холод, може статися переохолодження організму. У цьому випадку температура тіла падає до критичних позначок, порушується робота всіх систем і органів.

Причини

Загальне переохолодження організму частіше трапляється у фізично виснажених, вимушено знерухомлених людей, дітей молодшого віку, літніх і тих, хто перебуває в несвідомому стані. Посилити ситуацію можуть отримані травми, сильний вітер, сира одяг, наркотичне чи алкогольне сп’яніння, висока вологість, перевтома. Переохолодження організму може бути викликано навіть купанням в прохолодному водоймищі. При цьому ступінь його і наслідки будуть залежати від того, наскільки тривалим було перебування у воді.

Ознаки

Розпізнати симптоми переохолодження організму не так вже й складно. Спочатку людина відчуває прилив сил, зайве збудження, але в той же час у нього бліднуть шкірні покриви, спостерігається синюшність носогубного трикутника. Потім починається задишка, частішає пульс, з’являється сильний озноб. Якщо ніяких лікувальних дій в цей момент не зробити, симптоми будуть прогресувати: збудження зміниться апатією, загальмованістю, млявістю. Людина не зможе рухатися, стане слабким, відчує сонливість. Часто люди втрачають свідомість у такій ситуації. Якщо проігнорувати переохолодження організму, наслідки можуть бути жахливими. Ненадання допомоги призводить до припинення дихальної та серцевої діяльності, внаслідок чого людина гине.