Завтра в Тернополі святий Миколай роздаватиме випадковим перехожим … екосумки

19 грудня

Організатори акції – управління ЖКГ та енергозбереження Тернопільської облдержадміністрації.

Час: 11:30-12:30 год.

Місце: Театральний майдан

Мета акції – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля.

За статистикою, кожен українець протягом року використовує близько 500 пакетів, тоді як у Німеччині – лише 40. Організатори акції закликають спробувати обійтися без поліетиленових пакетів.

Формат акції : працівники управління за участі св. Миколая та ГО “Дієва Справа” роздаватимуть екосумки випадковим перехожим і проводитимуть коротку бесіду з приводу забруднення довкілля поліетиленовими пакетами.

Після проведення акції з учнями 7 класу школи №21 обговорять проблеми поводження з побутовими відходами.