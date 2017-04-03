Тернопільський прокурор вбив жінку-адвоката із м. Дубно?

У вбивстві жінки-адвоката з Дубна підозрюється працівник прокуратури Тернопільської області Ігор Чайка. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління НП у Рівненської області Сергій Волков.

За його словами, стрілянина сталася на ґрунті сімейного конфлікту.

“До батька В’ячеслава Чайки, екс-очільника рівненської поліції, приїхав старший син Ігор. Сварка закінчилася стріляниною. За оперативними даними, син випустив обойму в жінку батька, вона померла на місці. Батько отримав два поранення”, — зазначив Сергій Волков.

В’ячеслава Чайку прооперували. Жінка-адвокат померла на місці.

Стрілка наразі не затримано. На місці вилучили гільзи від пістолета 9 мм.

Підозрюваного збираються оголосити розшук.