На Тернопільщині прийняли бюджет на 2023 рік: на що спрямують кошти

2 мільярди гривень складатиме обласний бюджет на 2023 рік. Цього року бюджет затвердила обласна військова адміністрація без розгляду сесії. Про це розповів директор обласного департаменту фінансів Степан Скибиляк.

За його словами, зробили це відповідно до бюджетного законодавства під час воєнного стану.

“Якщо наші власні доходи складають 1,1 мільярда гривень, ми запланували, то решта суми – це трансферти з державного бюджету, тобто різного роду субвенції і дотації. Формувався бюджет по інструктивних матеріалах, по рішеннях Кабінету Міністрів України, по інструктивних матеріалах Міністерства фінансів України. Скажу так, що мінімальна заробітна плата зростає з 6500 до 6700 – це 2,3%. Ми по всіх галузях бюджетної сфери проіндексували цю заробітну плату на цей відсоток”.

В обласному бюджеті на наступний рік передбачили на 400 мільйонів гривень менше, ніж у 2022.

“Не зменшили ми жодної гривні на поточні видатки, тобто на утримання бюджетних установ. Мається на увазі, медикаменти, харчування, послуги різного роду, також не зменшили ми жодної гривні, на рівні минулого року затверджені видатки по енергоносіях. І ми вважаємо, що якраз по захищених статтях видатків бюджетна сфера, яка фінансується з обласного бюджету, забезпечена. Єдине, що ми не закладали в бюджет, у зв’язку з тим, що діє на сьогодні 590 постанова казначейське виконання, де капітальні видатки практично не фінансуються, бо значний дефіцит. Єдине щодо капітальних видатків – це є субвенція на дороги. Вона на наступний рік десь на 200 мільйонів менша, ніж була цього року. Якщо ми мали 625 мільйонів, то зараз маємо трошки понад 400 мільйонів субвенції на ремонт і утримання доріг. Утримання доріг – це 20% від загальної суми, тобто на утримання доріг на наступний рік будемо мати більш як 80 мільйонів гривень, на обслуговування, розчищення, ямковий ремонт”.

За словами Степана Скибиляка, майже 70% місцевих бюджетів Тернопільщини вже затверджено. Згідно із законом, зробити це мають до 25 грудня.

Як повідомив голова обласної ради Михайло Головко, бюджет 2023 року обговорювали з депутатськими групами і потреби комунальних закладів врахували.

Суспільне