Тернополянам підкажуть, як “не працювати” жодного дня

Кожна людина, обираючи майбутню професію, керується своїми бажаннями, вподобаннями, мріями, порадами батьків, друзів або ситуацією на ринку високооплачуваних професій чи престижністю роботи.

Але іноді буває так, що отримавши диплом спеціаліста або попрацювавши певний час на роботі, людина розуміє, що насправді ця діяльність не дуже їй підходить, не приносить задоволення. Що в такому випадку робити? Можна далі ходити на роботу, отримувати заробітню плату та мовчки спостерігати за іншими, успішними і задоволеними своїм життям людьми. А можна зробити вирішальний крок, кардинально змінити професію і зайнятись улюбленою справою!

Проект «Будь на своєму місці!» створений саме для того, щоб показати важливість усвідомленого вибору майбутньої професії, можливість змін, незалежно від віку та сфери діяльності. У проекті взяли участь реальні люди, які є поруч з нами, які займаються улюбленою справою та отримують задоволення від своєї діяльності. Історії таких героїв та створені сюжети показують, що вибір майбутньої професії надзвичайно важливий. І що завжди можна змінити професію, якщо робота не приносить задоволення, якщо не отримуєш бажаного результату.

Проект «Будь на своєму місці!» реалізується за підтримки Британської Ради в рамках програми «Активні громадяни» та за сприяння Молодіжного центру розвитку «МІСТ».

Також в рамках проекту відбуваються заходи для школярів, щоб допомогти їм розібратись у відчуттях та правильно обрати майбутню професію (зважаючи на психотипи, схильність до певного виду діяльності, потреб ринку праці). Консультації спеціалістів допоможуть зробити правильний свідомий вибір та отримувати задоволення від майбутньої роботи.

Батьки школярів теж приймають участь у виборі майбутньої професії. І іноді, нажаль, занадто втручаються у цей процес та нав’язують своє бачення, власні нереалізовані бажання. Тому для батьків також буде проведено консультації з спеціалістами, буде надано необхідну інформацію та матеріали, щоб правильно підтримати дитину у розвитку та виборі професії.

Пам’ятайте, що вибір майбутньої професії надзвичайно важливий! Обирайте свідомо та виважено! А якщо необхідна підтримка чи консультація, тоді звертайтесь в ТМО ВМГО “АТОМ України”

тел.: (098) 122 53 25