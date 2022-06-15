На Тернопільщині припиняють діяльність трьох блокпостів

У Тернопільській області припиняють діяльність трьох блокпостів. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За його словами, таке рішення прийняли на засіданні штабу.

“Із завтрашнього дня роботу блокпостів у Смиківцях, дорога з Тернополя на Бережани, а також в Скалі-Подільській буде припинено у зв’язку з тим, що ці транспортні потоки дублюються іншими блокпостами. Тому в них потреби немає. Інженерні споруди будуть розгороджені на цих блокпостах, щоб можна було безперешкодно користуватися дорогами”, – сказав Олександр Богомол.